. gratuit entrée libre sans réservation Venez nombreux découvrir les nouvelles activités de décembre au centre Hébert. Rencontrez l’équipe du centre et les intervenant.e.s Accueil autour d’un petit-déjeuner puis démonstrations et possibilités d’essayer les activités : – Sophrologie – méditation – Pilotage de mini drone – Barre au sol – Impression 3D – Cardio Fit Boxing Ouverture des portes à 10H. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

