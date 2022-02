Matinée Portes ouvertes : NOUV’OT Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

Matinée Portes ouvertes : NOUV’OT Rochechouart Rochechouart, 5 mars 2022, RochechouartRochechouart. Matinée Portes ouvertes : NOUV’OT 6 rue Victor Hugo Rochechouart Rochechouart

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 12:30:00 12:30:00

Rochechouart Haute-Vienne 6 rue Victor Hugo Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Ouverture du bureau d’information au public de 10 heures à 12H30 : trois ateliers d’initiation pour petits et grands sont proposés :

– Mandalaine : mandala avec de la laine sur un support de feutre fabriqué à l’usine Depland de Saint-Junien

– Travail du cuir avec l’atelier « les Origines »

– Peinture sur porcelaine avec « GL Créations »

Une initiation Terra Aventura est organisée pour tout connaître sur cette chasse aux poi’z, en suivant le parcours de Rochechouart.

A 11H00 : Oyé-Oyé : présentation d’une nouvelle animation place du château.

Nous vous invitons à participer au Jeu des ImPOLables (questions sur la communauté de communes) et de découvrir les vitrines des commerçants pour gagner de nombreux goodies : tirage au sort en fin de matinée. Les trois bureaux d’information ont été fermés pendant la période hivernale, et les employés en ont profité pour vous concocter de nombreuses Nouv’OT !

Tout au long de cette matinée Portes ouvertes au bureau d’information de Rochechouart, l’équipe vous accueillera et vous présentera les nouvelles brochures, le programme des animations, les nouveaux produits de la boutique et le prototype du badge Extra Poi’z Terra Aventura : les Nouv’OT 2022 n’auront plus de secret pour vous ! Ouverture du bureau d’information au public de 10 heures à 12H30 : trois ateliers d’initiation pour petits et grands sont proposés :

– Mandalaine : mandala avec de la laine sur un support de feutre fabriqué à l’usine Depland de Saint-Junien

– Travail du cuir avec l’atelier « les Origines »

– Peinture sur porcelaine avec « GL Créations »

Une initiation Terra Aventura est organisée pour tout connaître sur cette chasse aux poi’z, en suivant le parcours de Rochechouart.

A 11H00 : Oyé-Oyé : présentation d’une nouvelle animation place du château.

Nous vous invitons à participer au Jeu des ImPOLables (questions sur la communauté de communes) et de découvrir les vitrines des commerçants pour gagner de nombreux goodies : tirage au sort en fin de matinée. 6 rue Victor Hugo Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Rochechouart Adresse 6 rue Victor Hugo Ville RochechouartRochechouart lieuville 6 rue Victor Hugo Rochechouart Rochechouart Departement Haute-Vienne

Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouartrochechouart/

Matinée Portes ouvertes : NOUV’OT Rochechouart Rochechouart 2022-03-05 was last modified: by Matinée Portes ouvertes : NOUV’OT Rochechouart Rochechouart Rochechouart Rochechouart 5 mars 2022 Haute-Vienne Rochechouart

RochechouartRochechouart Haute-Vienne