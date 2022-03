Matinée portes ouvertes Le Silo à Vélo Clohars-Carnoët, 26 mars 2022, Clohars-Carnoët.

Matinée portes ouvertes Le Silo à Vélo Rue des Sabliers ZAC de Pôle technique municipal Clohars-Carnoët

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue des Sabliers ZAC de Pôle technique municipal

Clohars-Carnoët Finistère

Venez découvrir le Silo à Vélo, chantier d’insertion en réparation et ventes de vélos d’occasions.

Le Silo à Vélo est un chantier d’insertion porté par l’association IDES qui propose une matinée portes ouvertes pour venir le découvrir. 7 personnes en parcours d’insertion y sont employés en tant que réparateur·rice cycle. Le Silo récupère et remet en état des dons de vélos afin de les remettre en circulation. Une offre de réparation classique est aussi disponible.Le Silo à Vélo c’est aussi le projet de construction d’un atelier itinérant pour aller des les différentes communes de Quimperlé Communauté. Enfin nous espérons rapidement devenir un point d’auto-réparation pour rendre accessible la mécanique cycle à tous et toutes.

coord.siloavelo@gmail.com +33 6 04 12 56 22

Venez découvrir le Silo à Vélo, chantier d’insertion en réparation et ventes de vélos d’occasions.

Le Silo à Vélo est un chantier d’insertion porté par l’association IDES qui propose une matinée portes ouvertes pour venir le découvrir. 7 personnes en parcours d’insertion y sont employés en tant que réparateur·rice cycle. Le Silo récupère et remet en état des dons de vélos afin de les remettre en circulation. Une offre de réparation classique est aussi disponible.Le Silo à Vélo c’est aussi le projet de construction d’un atelier itinérant pour aller des les différentes communes de Quimperlé Communauté. Enfin nous espérons rapidement devenir un point d’auto-réparation pour rendre accessible la mécanique cycle à tous et toutes.

Rue des Sabliers ZAC de Pôle technique municipal Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-21 par