MATINÉE PISTEURS AU PRIEURÉ DE GRANDMONT ! Soumont, jeudi 15 février 2024.

MATINÉE PISTEURS AU PRIEURÉ DE GRANDMONT ! Soumont Hérault

Vos enfants ont de 7 à 12 ans et sont libres ce jeudi ? Accompagnez-les pour vivre une aventure enivrante, celle de pister des cerfs et daims sauvages, pour enfin pouvoir les observer de loin sans les déranger !

Vos enfants ont de 7 à 12 ans et sont libres ce jeudi ?

Ils aimeraient certainement vivre la sensation enivrante de pister des cerfs et daims sauvages et finir par les trouver, les observer de loin sans les déranger ou bien, si ces animaux le permettent, échanger des regards tout près d’eux.

Ils pourraient aussi chercher d’autres animaux présents dans ce très beau parc boisé du Prieuré de Grandmont, en suivant Gilles sur des sentiers inconnus du grand public.

Et vous, vous n’avez qu’une envie les accompagner et profiter vous aussi de l’expérience…

Alors faites-vous plaisir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15 12:00:00

Soumont 34700 Hérault Occitanie ass.kermit@gmail.com

