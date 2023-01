MATINÉE PHILO Prémian Prémian OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Prémian Catégories d’Évènement: Hérault

MATINÉE PHILO, 18 mars 2023, Prémian

2023-03-18 10:30:00 – 2023-03-18 12:00:00

La communication : La communication des êtres humains est-elle différente de celle des grands singes ? Initiation à la pensée philosophique :

45/50 minutes pour présenter un problème, tenter de le résoudre, dénoncer des idées reçues.

Suivi d’un débat et d’un repas partagé (facultatif). Matinée Philo

