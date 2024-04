Matinée petite enfance Espace Enfant et Familles Nay, jeudi 30 mai 2024.

Matinée petite enfance Espace Enfant et Familles Nay Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des journées des familles, le Relais petite Enfance et la Ludothèque du pays de Nay invitent les tout-petits à une belle fête ! En haut, en bas, dans le patio de l’Espace Enfance Familles, ils seront mis à l’honneur durant toute la matinée comptines et jeux de doigts, atelier Nesting, atelier de jeux qui bougent , jeux d’eau et coin lecture.

Des réservations sont mises en place pour le spectacle proposé par le Jardin de Jules comptines et jeux de doigts sur le thème de l’eau et de la montagne.

2 séances 10h et 11h.

Pour les enfants de 0 à 4ans. Sur réservation. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 09:30:00

fin : 2024-05-30 12:30:00

Espace Enfant et Familles 16 Rue du Docteur Talamon

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine relaispetiteenfance@paysdenay.fr

L’événement Matinée petite enfance Nay a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay