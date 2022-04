Matinée Pêche plan d’eau communal Lathus Lathus Catégories d’évènement: Lathus

plan d’eau communal Lathus, le dimanche 1 mai à 08:00

Plan d’eau communal à Lathus a partir de 8 h casse croute et apéritif Tout public – enfant accompagné d’un adulte – organisation ” La Libellule” Anthony 06 70 59 46 25

gratuit

pêche a la truite plan d’eau communal Lathus 86390 Lathus Lathus Vienne

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T13:00:00

