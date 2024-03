Matinée parents – enfants ChapitÔ Bègles, mercredi 19 juin 2024.

Matinée parents – enfants Une matinée ludique pour les enfants de 0-3 ans Mercredi 19 juin, 09h30 ChapitÔ Gratuit – Sur inscription – pour les 0-3 ans

Le Centre Social et Culturel de l’Estey organise comme chaque mois, une matinée parents – enfants, le mercredi 19 juin de 9h30 à 11h30 à ChapitÔ !

Une matinée pendant laquelle les enfants de 0 à 3 ans, pourrons jouer avec des jeux et des jouets adaptés, un moment de partage entre enfant et parents.

Au programme de cette jolie matinée : un atelier sur la motricité, le parcours consiste en une succession d’étapes et d’actions, ou les enfants pourrons gambader, passez dessous ou au-dessus de certains éléments ..

Gratuit – Sur inscription :05 56 49 95 95

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles

Centre Social et Culturel de l’Estey