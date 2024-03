Matinée parents – enfants ChapitÔ Bègles, mercredi 24 avril 2024.

Matinée parents – enfants Une matinée ludique pour les enfants de 0-3 ans Mercredi 24 avril, 09h30 ChapitÔ Gratuit – Sur inscription – pour les 0-3 ans

Début : 2024-04-24T09:30:00+02:00 – 2024-04-24T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T09:30:00+02:00 – 2024-04-24T11:30:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey organise comme chaque mois, une matinée parents – enfants, le mercredi 24 avril de 9h30 à 11h30 à ChapitÔ !

Une matinée pendant laquelle les enfants de 0 à 3 ans, pourrons jouer avec des jeux et des jouets adaptés, un moment de partage entre enfant et parents.

Au programme de cette jolie matinée : Un temps d’éveil musical avec l’association Les Caprices de Marianne aura lieu : Soucieux d’éveiller les sens des petits et des grands, notre médiateur a imaginé un joli moment de musique à partager entre parents et enfants. Cet atelier est conçu comme l’occasion de transmettre des petits éléments et des bons conseils de pratique musicale pour les parents qui souhaitent mettre de la musique dans le quotidien de leurs enfants !

Une exposition sera aussi présente : Écoutez – voir » Tout au long de l’exposition, le visiteur joue avec ses oreilles, avec ses mains, et au-delà avec son imagination ! Peut-être même fera-t-il de la musique…? Tantôt étonné, voire interloqué, tantôt testeur et joueur, il devient vite acteur pour découvrir cet univers et apprendre en s’amusant. «

Gratuit – Sur inscription :05 56 49 95 95

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves 33130 Bègles

Centre Social et Culturel de l’Estey