MATINÉE PARENTS-ENFANTS À VIGNES EN SELLE SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Découvrez l’univers du poneys en famille et au coeur de la nature entre Nantes et Cholet.

Et si on s’amusait en famille avec les poneys ? En partageant un moment entre parent et enfant pour profiter de deux heures d’activité commune autour des poneys !

Accueil de 2 heures pour venir à la découverte du monde des poneys – tout en douceur avec un adulte accompagnateur.

Au programme pour les autres dates : alimenter son poney, brosser, curer les pieds, seller, se préparer pour monter et partir à l’aventure pour une balade de 30-45 minutes (poney tenu en main par l’adulte référent)

Apports pédagogiques : les besoins fondamentaux des poneys (vie en troupeau, alimentation…) / le cheval pied-nu

Chocolat chaud offert !

Tenue adaptée : chaussures fermées et pantalon / nous mettons à disposition un casque et une charlotte d’hygiène. Sur réservation.

SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE Lieu Dit la Bottiere

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignesenselle@outlook.fr



