Avec Pierre Khattou, association ICARE, et en présence des Promeneurs du net. Alors que le cyberharcèlement touche de plus en plus de jeunes – près de 20% des 8-18 ans déclarent en avoir déjà été victimes, selon une récente étude menée pour l’association e-Enfance -, la mairie de Launaguet, en partenariat avec la CAF et la collège Camille Claudel, organise une conférence-débat le samedi 27 novembre. Pierre Khattou, de l’association ICARE, animera des échanges ouverts à tous autour de l’utilisation des réseaux sociaux par les adolescents, et plus précisément du thème « Du conflit au cyberharcèlement : mieux comprendre pour mieux prévenir ». Chaque année, la municipalité propose des « matinées parentalités » autour de problématiques éducatives afin d’aider les familles launaguétoises dans leur quotidien. Entrée gratuite. Passe sanitaire obligatoire **Inscription obligatoire sur parentalite@mairie-launaguet.fr**

Collège Camille Claudel 8 Rue Alain Savary, Launaguet Launaguet



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00