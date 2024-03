MATINÉE MUSICALE AVEC TIOUZDEZIC La Turballe, samedi 16 mars 2024.

MATINÉE MUSICALE AVEC TIOUZDEZIC La Turballe Loire-Atlantique

Musique Tradi Folk, pour les oreilles et pour les pieds ! Une balade musicale passant par le Canada, le pays Cajun, la Bretagne, l’Irlande et ailleurs. Mazurka, musique cajun, reel, scottish, valse, tango, andro, gavotte, jig, etc.Des compositions, et des reprises librement inspirées de musiciens qu’on aime Péronne, Geffroy, Planxty, Altan.C’est six musiciens venant de Nantes et de la presqu’île guérandaise clarinette, accordéon diatonique, violon, flûtes, bouzouki, guitares. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cafe-epicerie-leplanb.fr

