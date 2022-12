MATINÉE MUSCICALE La Turballe La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

MATINÉE MUSCICALE La Turballe, 24 décembre 2022

2022-12-24 11:00:00 – 2022-12-24 12:30:00

Loire-Atlantique La Turballe Pour débuter votre réveillon de Noël en douceur, laissez-vous bercer au son de mélodies acoustiques guitare-voix interprétées par Ju, jeune globe-trotter originaire de Loire-Atlantique et passionnée de musique depuis son plus jeune âge. De Renaud et France Gall à Axelle Red en passant par des morceaux folk d’Outre-Manche et des compositions personnelles… C’est un répertoire varié et intergénérationnel qui vous attendra le 24 décembre à 11h au Café-bar du Plan B ! INFOS PRATIQUES : – Chapeau pour l’artiste

– Consommation de courtoisie au Café-bar Bio du PLAN B contact@cafe-epicerie-leplanb.fr +33 9 72 66 30 12 https://cafe-epicerie-leplanb.fr/ La Turballe

