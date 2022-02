Matinée métier d’éducateur sportif – Mercredi 9 février Beaupuy Beaupuy Catégories d’évènement: Beaupuy

Matinée métier d’éducateur sportif – Mercredi 9 février Beaupuy, 9 février 2022, Beaupuy. Matinée métier d’éducateur sportif – Mercredi 9 février

Beaupuy, le mercredi 9 février à 09:30

Vous voulez devenir éducateur(rice) sportif(ve) ? Vous souhaitez vous reconvertir dans ce métier ? Visioconférence ZOOM Limité à 90 participants 9h30-11h Réunion d’information collective sur #METIER #FORMATION #EMPLOI 11h-13h Echanges individuels avec les : Acteurs institutionnels Organismes du secteur _**Renseignements et inscription obligatoire**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T09:30:00 2022-02-09T13:00:00

