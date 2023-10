Matinée méditation pleine conscience à l’Espace Beauregard Espace Beauregard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. payant Tarif pour un atelier de 2h30 : 25€ Réduction accordée Un atelier thématique de Méditation Pleine Conscience. Une possibilité de méditer sur 2h30. Pratiques méditatives diversifiées guidées et temps de silence. Prochain évènement le dimanche 10 décembre à l’Espace Beauregard. Atelier thématique de pratiques diversifiées de Méditation Pleine Conscience issues du Programme MBSR 5réduction du stress par la Pleine Conscience). Pour découvrir et/ou s’entrainer. Assise méditative et différentes autres postures en mouvements conscients dont la marche méditative. La thématique est différente à chaque atelier.

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2023 DE 11H à 13H30

Comment méditer avec 3 ressources principales : les mouvements, l’immobilité, le silence



Toutes les pratiques sont guidées.

Accueil de toute personne, débutante ou avancée. L’intervenante, Christiane Beaugé est enseignante du Programme MBSR Réduction du stress par la Pleine Conscience. Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com

