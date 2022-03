Matinée Kundalini Yoga en yourte Castetner Castetner Catégories d’évènement: Castetner

Pyrénées-Atlantiques

Matinée Kundalini Yoga en yourte Castetner, 3 avril 2022, Castetner. Matinée Kundalini Yoga en yourte Castetner

2022-04-03 – 2022-04-03

Castetner Pyrénées-Atlantiques Castetner 30 EUR Bien-être & voyage intérieur.

Mouvements dynamiques pour tous, montée vibratoire, méditation, relaxation, bain de Gong, mantras, tisane du jardin,

partages. Bien-être & voyage intérieur.

Mouvements dynamiques pour tous, montée vibratoire, méditation, relaxation, bain de Gong, mantras, tisane du jardin,

partages. +33 6 71 77 60 74 Bien-être & voyage intérieur.

Mouvements dynamiques pour tous, montée vibratoire, méditation, relaxation, bain de Gong, mantras, tisane du jardin,

partages. Le Cercle bleu

Castetner

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Castetner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Castetner Adresse Ville Castetner lieuville Castetner Departement Pyrénées-Atlantiques

Castetner Castetner Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castetner/

Matinée Kundalini Yoga en yourte Castetner 2022-04-03 was last modified: by Matinée Kundalini Yoga en yourte Castetner Castetner 3 avril 2022 Castetner Pyrénées-Atlantiques

Castetner Pyrénées-Atlantiques