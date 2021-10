La Haye La Haye La Haye, Manche Matinée jeux spéciale dragons La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Manche

Matinée jeux spéciale dragons La Haye, 30 octobre 2021, La Haye. Matinée jeux spéciale dragons 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 Bibliothèque 5 Rue de la Libération

Avec Béatrice de la ludothèque itinérante «La cour des jeux». Joueuse passionnée, elle vous fera découvrir sa sélection spécial «Dragons». Tout public.

