Matinée jeux du samedi à la bibliothèque

Matinée jeux du samedi à la bibliothèque, 3 décembre 2022, . Matinée jeux du samedi à la bibliothèque



2022-12-03 – 2022-12-03 EUR 0 0 Le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12h à la bibliothèque municipale, venez passer un moment de convivialité et de partage autour de jeux de société modernes avec un large choix pour enfants comme pour adultes. Avec la ludothèque ambulante « Les Jeux de Vivie ». Le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12h à la bibliothèque municipale, venez passer un moment de convivialité et de partage autour de jeux de société modernes avec un large choix pour enfants comme pour adultes. Avec la ludothèque ambulante « Les Jeux de Vivie ». dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville