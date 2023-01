Matinée Jeux de société Thue et Mue Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

Matinée Jeux de société Médiathèque La Croisée des Mots Place des Canadiens – Bretteville L'Orgueilleuse Thue et Mue Calvados

2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-21 12:00:00

Place des Canadiens – Bretteville L’Orgueilleuse Médiathèque La Croisée des Mots

Calvados Thue et Mue La Cabane à jouer vous invite à découvrir les nouveautés jeux de société arrivées fin décembre.

A partir de 4 ans pour les plus jeunes, avec des jeux sur le thème de la nature et de l’écologie, mais aussi de l’aventure et de la stratégie…

culture@thueetmue.fr +33 2 31 80 47 07 https://www.thueetmue.fr/

