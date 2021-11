Saint-Uze Saint-Uze 26240, Saint-Uze Matinée jeux de société pour enfants Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: 26240

Saint-Uze

Matinée jeux de société pour enfants Saint-Uze, 27 novembre 2021, Saint-Uze. Matinée jeux de société pour enfants Médiathèque 1 rue Hector Revol Saint-Uze

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-27 12:00:00 12:00:00 Médiathèque 1 rue Hector Revol

Saint-Uze 26240 Saint-Uze Venez découvrir plein de jeux de société avec Marilyne, bénévole à la médiathèque. mediatheque@saintuze.fr +33 4 75 23 41 57 http://mediathque.saintuze.fr/ Médiathèque 1 rue Hector Revol Saint-Uze

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 26240, Saint-Uze Autres Lieu Saint-Uze Adresse Médiathèque 1 rue Hector Revol Ville Saint-Uze lieuville Médiathèque 1 rue Hector Revol Saint-Uze