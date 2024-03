Matinée jeux de société Médiathèque 56130 Camoel Camoel, samedi 6 avril 2024.

Matinée jeux de société C’est la matinée jeux de société organisée par la fédé à la médiathèque. Il n’y a pas d’âge pour venir jouer ! Seul, avec des amis, des voisins ou en famille, vous pouvez venir le temps d’un ou de… Samedi 6 avril, 10h00 Médiathèque 56130 Camoel Gratuit: 0

C’est la matinée jeux de société organisée par la fédé à la médiathèque. Il n’y a pas d’âge pour venir jouer ! Seul, avec des amis, des voisins ou en famille, vous pouvez venir le temps d’un ou de plusieurs jeux ! Des jouets sont mis à disposition pour les tout-petits.

Médiathèque 56130 Camoel Médiathèque 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 10 15 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.camoel@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/matinee-jeux-de-societe-camoel.html »}]

FAMILLE JEUNESSE