de 10h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société ! Jeux de rapidité, jeux de mémoire, jeux d’ambiance… Il y en a

pour tous les goûts ! Des bibliothécaires seront présent·es pour vous expliquer

les règles et même jouer avec vous ! Pour les 5-10

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

