Berson Gironde Berson Une matinée jeux de société est organisée à la bibliothèque municipale de Berson, le mercredi 29 septembre de 9h30 à 11h30. Cette animation sera sur le thème des vendanges, thème général du mois de septembre de la bibliothèque. Les inscriptions se font par téléphone au 05 57 64 36 44 ou par mail à bibliotheque@mairieberson.fr Nous remercions par avance les parents de bien vouloir accompagner leurs enfants lors de l'animation.

