Nozay Loire-Atlantique Nozay Hélène et Séverine du centre de loisirs Les Copains d’abord seront à la disposition des petit·es et des grand·es avec toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de plateau, jeux de construction… Il y en aura pour tous les goûts ! Tout public à partir de 3 ans

Hélène et Séverine du centre de loisirs Les Copains d'abord seront à la disposition des petit·es et des grand·es avec toute une panoplie de jeux à partir de 3 ans. Jeux de plateau, jeux de construction… Il y en aura pour tous les goûts ! Tout public à partir de 3 ans

Entrée libre (jauge limitée) Informations auprès de l'office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00

MÉDIATHEQUE 21 rue Alexis Letourneau Nozay

