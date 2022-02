Matinée Intelligence Artificielle Cobalt, 1 mars 2022, Poitiers.

Cette matinée Intelligence Artificielle a pour but de **vulgariser l’IA**, que ce soit au niveau des enjeux comme au niveau de son fonctionnement, afin de permettre aux entreprises, particuliers, et entrepreneurs de prendre conscience des avantages de cette dernière, en se concentrant plus particulièrement sur le traitement d’images. Vous pourrez également demander des conseils et échanger avec les intervenants comme avec les autres participants ! **Intervenants :** -**Guillaume Demarcq**, CEO **d’Ikomia** -**Guillaume Costes**, Directeur Commercial externalisé à temps partagé de Bras Droits des Dirigeants **Gratuit, sur inscription juste ici** : [https://forms.gle/FonZXAdPA8es4Uds9](https://forms.gle/FonZXAdPA8es4Uds9) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** À **Cobalt**, **5 Rue Victor Hugo** Poitiers ou en visio, de chez vous ! Organisé par : **Cobalt et Ikomia**

Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T11:00:00