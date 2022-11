Matinée Huîtres Saint-Jean-de-Galaure Saint-Jean-de-Galaure Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Jean-de-Galaure

Matinée Huîtres Saint-Jean-de-Galaure, 4 décembre 2022, Saint-Jean-de-Galaure. Matinée Huîtres

La Motte de Galaure Place Latour Maubourd Saint-Jean-de-Galaure Drôme Place Latour Maubourd La Motte de Galaure

2022-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 13:00:00 13:00:00

Place Latour Maubourd La Motte de Galaure

Saint-Jean-de-Galaure

L'association LMVB Volley organise une matinée huîtres sur place ou à emporter. Crevettes et buvette. mairie@lamottedegalaure.com +33 4 75 68 40 27

