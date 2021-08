Matinée Ferme Ouverte Bio Gourgé, 26 août 2021, Gourgé.

Matinée Ferme Ouverte Bio 2021-08-26 09:30:00 – 2021-08-26

Gourgé Deux-Sèvres Gourgé Deux-Sèvres

Au programme :

Présentation des Labels Agriculture Biologique et Pâtures et Papilles

Place de la prairie dans le système agricole, la biodiversité et la qualité d’une viande élevée à l’herbe…

Visite d’exploitation / Promenade à travers les pâturages

Pot convivial.

Rencontre avec QUATRE ELEVEURS en Agriculture Biologique au cœur des prairies de la Gâtine.

Pour vous inscrire, contactez :

bassinversant@spl-cebron.fr / 07 85 52 05 11

+33 7 85 52 05 11

Ferme de Sauvigny

dernière mise à jour : 2021-08-03 par CC Parthenay Gâtine