Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Isère, Montalieu-Vercieu Matinée famille Montalieu-Vercieu Montalieu-Vercieu Catégories d’évènement: Isère

Montalieu-Vercieu

Matinée famille Montalieu-Vercieu, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montalieu-Vercieu. Matinée famille 2021-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-09 12:00:00 12:00:00 Pôle associatif 2 place de l’Église Saint-Louis

Montalieu-Vercieu Isère Montalieu-Vercieu Venez jouer avec votre enfant ou le regarder jouer, faire une pause, rencontrer d’autres parents. Parcours de motricité, jeux d’éveil, jeux de société et de construction, activités manuelles… famille-escpp@orange.fr +33 4 74 88 66 28 dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Montalieu-Vercieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Montalieu-Vercieu Adresse Pôle associatif 2 place de l’Église Saint-Louis Ville Montalieu-Vercieu lieuville 45.79554#5.41527