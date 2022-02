Matinée événement autour des pompiers Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Matinée événement autour des pompiers Voiron, 20 février 2022, Voiron. Matinée événement autour des pompiers Rue du Mail Cinéma Passr’L Voiron

2022-02-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-20 Rue du Mail Cinéma Passr’L

Voiron Isère Voiron EUR Participez a une matinée sur le thème des pompiers. Présentation des véhicules d’intervention des pompiers de Voiron, remportez votre « diplôme du petit pompier » en participant à l’entraînement du jeune pompier et projection du film Vaillante. contact@passrl.fr http://www.passrl.fr/ Rue du Mail Cinéma Passr’L Voiron

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse Rue du Mail Cinéma Passr'L Ville Voiron lieuville Rue du Mail Cinéma Passr'L Voiron Departement Isère

Voiron Voiron Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voiron/

Matinée événement autour des pompiers Voiron 2022-02-20 was last modified: by Matinée événement autour des pompiers Voiron Voiron 20 février 2022 Isère Voiron

Voiron Isère