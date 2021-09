Guingamp UCO Côtes-d'Armor, Guingamp Matinée Energies renouvelables UCO Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Matinée Energies renouvelables UCO, 5 octobre 2021, Guingamp. Matinée Energies renouvelables

UCO, le mardi 5 octobre à 09:30

La Technopole Anticipa, avec le soutien de la Région Bretagne et de Bretagne Développement Innovation vous invite **le mardi 5 octobre 2021 à Guingamp, à une matinée dédiée aux opportunités d’innovation sur les filières d’énergies renouvelables porteuses du territoire** : depuis la production de nouvelles énergies à leurs usages, en passant par leurs réseaux de distribution. A l’heure de la décarbonation de l’industrie, et plus globalement de la transition écologique, Hydrogène, Méthanisation, EMR, Bois énergie…: * Comment ça fonctionne ? * Quels sont les impacts et usages possibles ? * Quels accompagnements existent pour aider les entreprises dans cette transition ? Cette matinée, **sous format présentie**l, sera l’occasion de faire le point et d’échanger avec les acteurs clés bretons des énergies renouvelables sur les projets collaboratifs innovants mais aussi de découvrir des témoignages d’entrepreneurs , d’industriels ou encore d’EPCI qui jouent déjà un rôle dans cette chaîne de valeur d’avenir. Programme (à venir) & inscription : [https://www.technopole-anticipa.com/evenement/matinee-energies-renouvelables-quelles-opportunites-dinnovation-sur-des-filieres-davenir/](https://www.technopole-anticipa.com/evenement/matinee-energies-renouvelables-quelles-opportunites-dinnovation-sur-des-filieres-davenir/)

Sur inscription

Quelles opportunités d’innovation sur des filières d’avenir UCO 37 Rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu UCO Adresse 37 Rue du Maréchal Foch, 22200 Guingamp Ville Guingamp lieuville UCO Guingamp