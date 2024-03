Matinée en breton Causerie en breton Ti ar Soñjoù La Maison des idées Combrit, samedi 30 mars 2024.

Matinée en breton Causerie en breton Ti ar Soñjoù La Maison des idées Combrit Finistère

La municipalité, en collaboration avec le Bagad et cercle celtique de Combrit, propose une nouvelle matinée en breton.

Padrig An Habasq, ancien directeur des écoles Diwan et auteur de nombreux livres en breton, sera présent et échangera avec le public sur son parcours. .

Début : 2024-03-30 10:30:00

fin : 2024-03-30

Ti ar Soñjoù La Maison des idées 5 Hent Ty Plouz

Combrit 29120 Finistère Bretagne mairie@combrit-saintemarine.fr

