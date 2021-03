Orléans Frac Centre - Les Turbulences Loiret, Orléans Matinée du piano_Thomas Enhco Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Matinée du piano_Thomas Enhco Frac Centre – Les Turbulences, 21 mars 2021-21 mars 2021, Orléans. Matinée du piano_Thomas Enhco

Frac Centre – Les Turbulences, le dimanche 21 mars à 10:45

Récital de Thomas Enhco

Dans ce contexte exceptionnel qui ne nous permet pas d’accueillir du

public dans les lieux de concert, nous maintenons malgré tout cette

Matinée du piano « hors les murs » au Frac Centre Val de Loire de façon virtuelle pour que vous puissiez rencontrer le pianiste Thomas Enhco !

Le concert fera l’objet d’une captation le 16 mars et sera diffusé en

direct le 21 mars à 10h45. Nous vous attendons nombreux·ses ! CARTE BLANCHE

Thomas Enhco est de cette génération de pianiste 360° !

Il a déjà joué avec un nombre ahurissant de musiciens, venus du jazz évidemment mais aussi du classique ou de la chanson. Il est surtout un improvisateur inspiré qui comme son idole Keith Jarette aime flouter les frontières entre jazz et classique. **Diffusion en ligne** [Facebook et Youtube]

En ligne gratuitement

Thomas Enhco est de cette génération de pianiste 360° ! Il a déjà joué avec un nombre ahurissant de musiciens, venus du jazz évidemment mais aussi du classique ou de la chanson. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T10:45:00 2021-03-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans