Orléans Salle de l'institut Loiret, Orléans Matinée du piano – Maroussia Gentet Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Matinée du piano – Maroussia Gentet Salle de l’institut, 17 octobre 2021, Orléans. Matinée du piano – Maroussia Gentet

Salle de l’institut, le dimanche 17 octobre à 10:45

Les Matinées du piano, série de concerts se déroulant dans la très belle Salle de l’Institut à Orléans, conservent depuis plus de vingt cinq ans la faveur d’un public heureux d’applaudir de jeunes et parfois déjà célèbres pianistes le dimanche matin et de les saluer après le concert. Dimanche 17 octobre 2021 Maroussia Gentet Programme : “Fresques intérieures” Giulia Lorusso Kemò-Vad Claude Debussy Images Bastien David Solo Karol Szymanowski, Masques op. 34 Schéhérazade Sergueï Prokofiev, Sonate pour piano n°4

Tarif unique de 5 € Gratuit pour les moins de 18 ans, les élèves des écoles de musique et conservatoires (sur présentation d’un justificatif). Pass-sanitaire et port du masque obligatoire.

1er Prix du 13e Concours international de piano d’Orléans 2018. Récital de piano : Fresques intérieures Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:45:00 2021-10-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle de l'institut Adresse 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Salle de l'institut Orléans