Matinée d’information orientation au Lycée maritime de Ciboure Lycée maritime Ciboure, samedi 6 avril 2024.

Matinée d’information orientation au Lycée maritime de Ciboure Lycée maritime Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Le Lycée professionnel maritime de Ciboure-Pays basque organise le samedi 6 avril prochain de 9h à 12h une matinée d’information-orientation destinée aux jeunes de 3e et de Seconde.

L’occasion de découvrir la richesse de nos formations (Bac Pro Navigation, Mécanique navale ou Pêche, CAP Matelot) et la diversité des facettes des métiers maritimes (plaisance, voile, yachting, transport de marchandises ou de passagers, mécanique navale, offshore, pêche, Marine nationale). Des enseignants seront là pour présenter nos installations pédagogiques innovantes (simulateur de navigation, atelier mécanique, etc.) et notre nouvelle option Voile qui ouvre cette année. Les jeunes pourront également s’inscrire pour venir faire un mini-stage d’une journée en vue d’une inscription éventuelle. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 12:00:00

Lycée maritime Avenue Eugène Corre

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

