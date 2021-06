Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados, Colleville-Montgomery Matinée développement durable Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Matinée développement durable Colleville-Montgomery, 19 juin 2021-19 juin 2021, Colleville-Montgomery. Matinée développement durable 2021-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-19 12:30:00 12:30:00 Parking de la mairie 3 Grande Rue

Colleville-Montgomery Calvados La mairie organise une collecte de DEE et DEA, de livres, de vêtements et de jeux de sociétés incomplets ou inutilisés grâce à ses partenaires. Vous pourrez également profiter d’un atelier de marquage de vélo (gratuit) par l’association Les Dérailleurs.

Préinscription souhaitée au 02.31.97.50.65

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colleville-Montgomery Étiquettes évènement : Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Parking de la mairie 3 Grande Rue Ville Colleville-Montgomery lieuville 49.29377#-0.28477