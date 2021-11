Matinée d’éveil ludique pour les tout-petits Saint-Lunaire, 4 novembre 2021, Saint-Lunaire.

Matinée d’éveil ludique pour les tout-petits Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire

2021-11-04 – 2021-11-04 Médiathèque Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire 35800

Matinée d’éveil ludique pour les tout-petits

La médiathèque et la ludothèque LUDIK accueillent ensemble 1 fois par mois jeunes parents et/ou grands-parents, assistantes maternelles avec les jeunes enfants de O à 3 ans.

L’objectif de ces matinées ludiques est d’éveiller les tout-petits par le jeu, les histoires, les comptines et de faciliter dès le plus jeune âge l’accès aux livres et au jeu grâce à une foison de nouveaux jeux, jouets et d’albums jeunesse qui permettent d’éveiller la curiosité et l’imaginaire des petits enfants. C’est aussi bien entendu l’occasion de se réunir chaleureusement et de se retrouver tous ensemble, enfants et adultes.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes accompagnants.

Jeudi 4 novembre- entre 10h et 11h30 – Médiathèque – Gratuit

+33 2 99 46 08 13

