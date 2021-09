Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Matinée des nouveaux Olivetains L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

L'Alliage, le samedi 13 novembre à 09:00

Samedi 13 novembre, rendez-vous à l’Alliage. Accueil autours d’un petit déjeuner Visite de la ville en bus Rencontre avec l’équipe municipale Pass sanitaire exigé.

Sur inscription

Pour les nouveaux arrivants depuis le 1/01/2020 L'Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T13:00:00

