.Public adultes. gratuit La Bibliothèque historique de la Ville de Paris organise le jeudi 25 mai 2023 une matinée à destination des étudiants. Venez découvrir la Bibliothèque, les collections et les ressources mises à disposition pour vous accompagner dans vos recherches. 9h30 : accueil et café de bienvenue

10h : visite des espaces de la bibliothèque

11h-12h : présentation des outils de recherches (catalogue, guides de recherche) L'inscription est recommandée via ce formulaire : https://framaforms.org/matinee-des-etudiants-a-la-bhvp-le-25-mai-2023-10h-12h-1681466293. Un message de confirmation vous sera adressé à l'adresse email utilisée lors de votre inscription. Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact : https://bhvp.hypotheses.org/16335

