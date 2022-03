MATINEE DES BEBES : ATELIER PEINTURE Balaruc-les-Bains, 4 mars 2022, Balaruc-les-Bains.

MATINEE DES BEBES : ATELIER PEINTURE Balaruc-les-Bains

2022-03-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-04

Balaruc-les-Bains Hérault

L’espace jeunesse se transforme en zone d’exploration et de découvertes pour les 0-3 ans, leurs parents et leurs nounous.

Atelier peinture inspiré de la méthode Arno Stern avec Isabelle Tournier. Un espace de création au mur pour peindre sans sujet imposé pour stimuler sa créativité et favoriser l’expression libre. Prévoir une blouse ou un vieux tee-shirt. Sur inscription.

