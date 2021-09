MATINÉE DES ASSOCIATIONS Nébian, 5 septembre 2021, Nébian.

MATINÉE DES ASSOCIATIONS 2021-09-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-05

Nébian Hérault

À partir de 10h, au jardin public (salle des fêtes en cas de pluie), matinée des associations. Rendez-vous incontournable pour faire vivre et découvrir le tissu associatif de notre commune. Les associations seront présentes pour détailler leurs activités, recruter de nouveaux et nouvelles bénévoles, ou simplement rencontrer les Nébianaises et Nébianais.

Pass sanitaire obligatoire. Entrée libre.

+33 4 67 96 10 83

