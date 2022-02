Matinée découverte des GEIQ Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Matinée découverte des GEIQ

Centre culturel Athanor, le mardi 15 mars

Centre culturel Athanor, le mardi 15 mars à 09:30

Mardi 15 mars, les Groupements d’Employeurs Insertion et Qualification (Geiq), GEIQ BTP44, GEIQ PROPRETÉ 44 et GEIQ INDUSTRIE 44 vous donnent rendez-vous au Centre culturel Athanor, salle Perceval, de 9h30 à 12h30. Lors de cette matinée, vous pourrez : * **rencontrer des entreprises qui recrutent** * découvrir des métiers avec la présence d’**Haesa Formation** et du p**ôle formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie.** **Entrée libre**

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande

2022-03-15T09:30:00 2022-03-15T12:30:00

