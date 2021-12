Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Matinée découverte biathlon Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Matinée découverte biathlon Prémanon, 15 janvier 2022, Prémanon. Matinée découverte biathlon ESPACE DES MONDES POLAIRES 144 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-01-15 – 2022-01-15 ESPACE DES MONDES POLAIRES 144 Rue de la Croix de la Teppe

À l'occasion de la coupe du monde du ski de fond sur la Station des Rousses nous vous proposons de découvrir une discipline typique d'ici : le biathlon ! 2.5 EUR +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/

ESPACE DES MONDES POLAIRES 144 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon