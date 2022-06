Matinée découverte à la manade Blanc

2022-04-12 10:00:00 – 2022-05-08 Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, entrez dans l’intimité d’une manade. Vivez une expérience inoubliable en partageant un moment privilégié avec la famille Blanc, riziculteurs, éleveurs de chevaux et taureaux Camargue passionnés.

Poursuivez la matinée avec un apéritif inclus : apéritif avec kir ou sangria accompagnés de spécialités camarguaises. Fin des activités vers midi. Partez à la découverte du travail du gardian avec la famille Blanc, en plein cœur de la Camargue.

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

