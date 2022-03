Matinée de Yoga au domaine de La Garenne Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

Matinée de Yoga au domaine de La Garenne Livron-sur-Drôme, 21 mai 2022, Livron-sur-Drôme. Matinée de Yoga au domaine de La Garenne La Garenne – Hôtel, restaurant et domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21 La Garenne – Hôtel, restaurant et domaine viticole 710 rue Van Gogh

Livron-sur-Drôme Drôme Livron-sur-Drôme Venez profitez d’un moment de bien-être en extérieur au milieu des vignobles … au cours d’une matinée de Yoga suivie d’un petit-déjeuner. contact@garenne.net +33 4 75 55 44 54 https://garenne.net/ La Garenne – Hôtel, restaurant et domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme

