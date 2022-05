Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan, 26 juin 2022, Le Haillan. Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX

Dojo Bel Air Le Haillan, le dimanche 26 juin à 08:00

Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX. Ouverte à toute personne qui a déjà une expérience de la méditation et qui souhaite bénéficier d’un cadre privilégié pour approfondir sa pratique : alternance de méditations assises, de marches méditatives et de rappels des fondamentaux. Participation forfaitaire : 10€ Tous les bénéfices seront reversés à l’association St Vincent de Paul du Haillan, qui distribue de la nourriture aux familles qui en ont besoin. Réservation par email : [nathanael.roux@gmail.com](mailto:nathanael.roux@gmail.com) Lieu : Dojo Bel-Air, Le Haillan

Sur incription

Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan bel air le haillan Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T08:00:00 2022-06-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Dojo Bel Air Le Haillan Adresse bel air le haillan Ville Le Haillan lieuville Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan Departement Gironde

Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan 2022-06-26 was last modified: by Matinée de pratique intensive de la méditation, guidée par Nathanael ROUX Dojo Bel Air Le Haillan Dojo Bel Air Le Haillan 26 juin 2022 Dojo Bel Air Le Haillan Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde