Guyancourt Guyancourt Guyancourt, Yvelines Matinée de nettoyage des berges des étangs de la Minière Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Matinée de nettoyage des berges des étangs de la Minière Guyancourt, 3 octobre 2021, Guyancourt. Matinée de nettoyage des berges des étangs de la Minière

Guyancourt, le dimanche 3 octobre à 10:00

L’Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière organise tous les ans 1 ou 2 opérations de nettoyage des étangs de la Minière qui sont situés sur le territoire de Guyancourt. Le groupe de bénévoles ramasse déchets en tous genres (bouteilles, canettes, papiers, plastiques, restes de pique-nique…) sur les berges des étangs, en forêt et le long des chemins. Nous fournissons sacs poubelle, gants et pinces. Venez nous rejoindre pour cette opération “Nature Propre” en nous contactant sur l’adresse [asem.guyancourt@gmail.com](mailto:asem.guyancourt@gmail.com)

Gratuit

Nous organisons une matinée (3 heures) de nettoyage de la nature aux étangs de la Minière dimanche 3 octobre 2021 Guyancourt route des sources de la bièvre Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Guyancourt Adresse route des sources de la bièvre Ville Guyancourt lieuville Guyancourt Guyancourt