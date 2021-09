Vannes Vannes Morbihan, Vannes Matinée de l’entrepreneuriat pour toutes et tous Vannes Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Matinée de l'entrepreneuriat pour toutes et tous

Vannes, le vendredi 1 octobre à 09:00

Des conseils pour vous lancer, des ateliers pour se préparer, et des témoignages pour s’inspirer ?

Gratuit, sur inscription

Ateliers thématiques, Témoiganges d’entrepreneur.se.s, Rencontres avec des expert.e.s, Stand gratuit de garde d’enfants 0-3 ans Vannes Place Henri Auffret, Vannes Vannes Nord – Ménimur Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T14:00:00

