Matinée de l’emploi et de la formation Oloron-Sainte-Marie, 17 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Matinée de l’emploi et de la formation Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie

2022-06-17 – 2022-06-17 Place du Général de Gaulle Jardin Public

Oloron-Sainte-Marie 64400

EUR 0 0 Une matinée de l’emploi et de la formation est organisée. Ce sera l’occasion de découvrir des métiers locaux qui recrutent ainsi que des offres d’emploi dans les secteurs tertiaire, agricole, du bâtiment et de l’industrie avec la projection de vidéos. On pourra aussi échanger avec des conseillères et se mettre en immersion par l’intermédiaire de casques de réalité virtuelle. Des temps de discussion libre auront également lieu pour laisser la possibilité d’échanger avec des employeurs ainsi que des salariés du territoire.

+33 5 59 39 98 00

OTBH

Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-06-03 par