Matinée de la Société Musicale Chavanay Chavanay Catégories d’évènement: Chavanay

Loire

Matinée de la Société Musicale Chavanay, 24 avril 2022, Chavanay. Matinée de la Société Musicale Chavanay

2022-04-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24

Chavanay Loire Chavanay Venez nombreux ! Matinée cochonaille.A consommer sur place ou à emporter. +33 6 62 95 86 66 Chavanay

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chavanay, Loire Autres Lieu Chavanay Adresse Ville Chavanay lieuville Chavanay Departement Loire

Chavanay Chavanay Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavanay/

Matinée de la Société Musicale Chavanay 2022-04-24 was last modified: by Matinée de la Société Musicale Chavanay Chavanay 24 avril 2022 Chavanay Loire

Chavanay Loire