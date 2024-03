Matinée de la petite enfance Atelier 480 Saint-Chamas, samedi 16 mars 2024.

Matinée de la petite enfance Venez rencontrer les professionnels de la petite enfance du territoire qui animerons des ateliers, des animations et des stands d’information. Samedi 16 mars, 09h00 Atelier 480

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la Ville de Saint-Chamas, en partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE) de Saint-Chamas/Salon-de-Provence, organise la troisième édition de sa matinée dédiée aux tout-petits.

Futurs ou jeunes parents ? À la recherche d’activités ou d’un mode d’accueil pour votre enfant ? Venez rencontrer les professionnels de la Petite Enfance du territoire qui interviendront tout au long de leur jeunesse et les aideront à grandir.

Le samedi 16 mars de 9h à 12h30 à l’Atelier 480, venez rencontrer les professionnels et acteurs de la petite enfance du territoire (assistantes maternelles, auxiliaires et puéricultrices des 2 crèches de la commune, animateurs municipaux, bénévoles) autour d’ateliers, d’animations et de stands d’information sur le thème « Viens, je t’emmène ». L’espace s’organisera comme un arbre avec sur chaque ramification un mode d’accueil que votre enfant sera amené à fréquenter durant sa petite enfance. Enfants et parents sont invités à suivre un parcours évolutif rempli d’animations.

Pour l’occasion, un vide-poussette spécial puériculture sera organisé en plus à l’extérieur par l’association RICOCHET.

Cette manifestation est l’occasion pour parents, enfants et professionnels de se retrouver, échanger et partager afin de créer du lien autour de l’enfant. Vous pourrez ainsi découvrir les différents modes d’accueil qui vous sont proposés sur la commune et rencontrer leurs différents acteurs.

Atelier 480 allée des cigognes, 13250 Saint Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur